Американские сенаторы возмутились способностью одного политика заморозить дипломатические процессы

Голосование по поводу санкций против газопровода «Северный поток — 2» вызвало спор среди американских сенаторов. Законодатели стали выяснять отношения в Twitter.

Республиканец Тед Круз снова заявил о планах заблокировать кандидатов, которых президент Джо Байден предложил на посты в Госдепартаменте.

«Это. Не. Демократия. Тед Круз в меньшинстве... Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?» — возмущенно написал конгрессмен Эрик Сволвелл.

Тед Круз не стал медлить с ответом. Он позволил себе допустить оскорбительный тон в высказываниях.

«Тише, мальчик. Взрослые дяди работают», — не поснеснялся написать он под комментарием коллеги.

Другие сенаторы быстро подключились к спору. Круза обвинили в саботировании интересов Вашингтона. Некоторые констатировали, что у республиканца попросту нет друзей.

Ранее Тед Круз представил проект, который предполагает введение новых экономических санкций из-за строительства трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2». Голосование по нему пройдет в Сенате Соединенных Штатов не позднее 14 января.

Трубопровод сегодня уже готов к запуску. Он ожидает сертификации немецкого регулятора.