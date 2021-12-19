Белорусский генерал-майор предрек разгром Прибалтике в случае войны с Россией

Прибалтийские республики пытаются «нелепо» нагнетать обстановку вблизи российских и белорусских границ, однако в случае полномасштабного вооруженного конфликта в Европе их попросту «сметут с лица земли». Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков.

По словам Арчакова, в большей степени Белоруссию сегодня беспокоит поведение Польши, которая под предлогом противостояния «российской угрозе» наращивает свой военный потенциал и активно развивает двустороннее партнерство с США.

«Очевидно, что интересы Польши и США в восточно-европейском регионе совпали. Штаты рассматривают присутствие своих войск на польской территории как некое “средство сдерживания” Москвы и наращивают военный потенциал в Европе в обход договоренностей между Россией и НАТО», — рассуждает генерал-майор.

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Что касается прибалтийских соседей, то в военном плане они из себя ничего не представляют, однако ведут себя так, будто «мечтают о серьезном конфликте», указал белорусский политик. В этом плане и Польша, и страны Балтии придерживаются отработанной линии, пытаясь оказывать всестороннее давление на Белоруссию, а через нее — на Россию.

«Однако основная опасность поведения прибалтийских государств заключается в постоянном и буквально нелепом нагнетании обстановки, как будто они мечтают о серьезном конфликте, не учитывая, что в случае его возникновения столкнувшиеся центры силы их просто сметут с лица земли», — резюмировал Арчаков.

Ранее глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс готов поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия. По его словам, дипломатия будет успешна только в том случае, если «у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета».