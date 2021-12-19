Скользкая дорога «отправила» внедорожник в забор на Шуваловском проспекте

Водитель кроссовера не справился с управлением на обледенелой дороге в Приморском районе Петербурга и протаранил железный забор. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, автомобиль получил повреждения. Сведения о пострадавших не поступали.

Некачественная работа коммунальных служб по уборке наледи и снега с дорог провоцирует все новые ДТП. Местные жители призывают губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова принять меры и устранить проблему. Однако глава Северной столицы пустил ситуацию на самотек, в то время как горожане страдают из-за аварий на скользких шоссе.