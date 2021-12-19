Министр обороны ФРГ Ламбрехт анонсировала обсуждение предложений России по безопасности в НАТО

Страны НАТО обсудят предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сказал министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Политик сейчас находится в Литве. По ее словам, обсуждения состоятся на следующей неделе в Североатлантическом совете. Ламбрехт признала, что сторонам нужно научиться разговаривать друг с другом.

«Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя, чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», — добавила немецкий министр.

Россия недавно передала США проект договора с НАТО. Он подразумевает отказ военного блока от военных действий на Украине и расширения.