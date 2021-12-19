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Во имя прагматизма. Чего ждать Белоруссии от нового правительства Германии

Ближнее зарубежье
Во имя прагматизма. Чего ждать Белоруссии от нового правительства Германии

Социал-демократ Олаф Шольц находится на посту канцлера Германии чуть меньше двух недель, однако Берлин уже успел вступить в конфликт с Россией по ряду вопросов. На этом фоне в Белоруссии все чаще задаются вопросом о том, какую политику новая правящая коалиция будет выстраивать по отношению к Минску.

После сентябрьских выборов в бундестаг расстановка сил в немецком правительстве существенно изменилась. Коалиция ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), находившаяся у власти на протяжении 16-летнего правления Ангелы Меркель, уступила место так называемому «Светофору», в который вошли СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

Такой расклад едва ли можно считать благоприятным для белорусских властей, констатировали эксперты аналитического портала RuBaltic. Единственное утешение состоит в том, что социал-демократы традиционно проводили более прагматичную политику, которая затрагивала отношения как с Москвой, так и с Минском.

Во имя прагматизма. Пожертвуют ли власти Германии своими ценностями ради диалога с Минском
Global Look Press  / Monika Skolimowska/dpa

«Однако на этом хорошие новости заканчиваются. Два других партнера по коалиции, свободные демократы и “Зеленые”, известны своей критикой мягкой восточной политики, которой традиционно придерживаются две крупнейшие немецкие партии, и в особенности СДПГ», — рассуждают авторы статьи.

И свободные демократы, и представители экологической партии ориентированы, прежде всего, на союз с США и «сдерживание» России. Белоруссия же ассоциируется у них с «недемократическим» режимом, на который также нужно оказывать давление.

В этой связи 13 декабря официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство не рассматривает Александра Лукашенко как легитимного президента Белоруссии. А незадолго до этого Олаф Шольц назвал Лукашенко «диктатором», который якобы не имеет легитимной поддержки среди населения собственной страны.

Однако белорусские эксперты, в свою очередь, указывают на особую роль Германии в урегулировании миграционного кризиса на границе с Польшей. Ведь в середине ноября для обсуждения этого вопроса Ангела Меркель дважды позвонила Лукашенко.

Во имя прагматизма. Пожертвуют ли власти Германии своими ценностями ради диалога с Минском
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

«Германия в Минске всегда имела хорошую репутацию как страна, продвижение “мягкой силы” которой не создает угрозы стабильности существующей политической системе. Действительно, до августа 2020 года Германия проводила в отношении официального Минска “понимающую” политику, направленную на сближение страны с ЕС без смены политического режима», — полагают аналитики.

Такая терпимость Берлина объясняется довольно просто: немецкие власти рассчитывают, что политический режим в Белоруссии рано или поздно эволюционирует в сторону демократии и «европейских ценностей». Однако с учетом непростой миграционной ситуации едва ли Германия пойдет Минску на какие-либо уступки.

«В Минске традиционно переоценивают степень “прагматичности” западных политиков и их готовности жертвовать собственными ценностными установками во имя этого “прагматизма”. Экономически Германия от Беларуси никак не зависит и, напротив, сама обладает широким набором инструментов для экономического давления», — рассуждают эксперты.

По мнению обозревателей RuBaltic, новое правительство Германии будет держать под контролем происходящее в Белоруссии и поддерживать ограниченные контакты с Минском, однако потепления ждать не приходится.

#германия #белоруссия #александр лукашенко #олаф шольц