Пассажирка иномарки погибла при столкновении с КамАЗом на трассе «Сибирь» под Иркутском

Авария с участием легковой машины и КамАЗа унесла жизнь 20-летней девушки. ДТП случилось на 1828-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, в районе населенного пункта Большая Елань 23-летний водитель Honda Torneo столкнулся с грузовым автомобилем. В результате произошедшего 20-летняя пассажирка иномарки получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте, медицинская помощь потребовалась девушке 1996 года рождения.

В настоящее время сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины смертельного столкновения. Стражи порядка рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.