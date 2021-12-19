Журналист Эскобар: финансовая структура РФ и КНР нанесет удар по американским «ястребам»

Россия и Китай сумеют извлечь выгоду из политических ошибок американских «ястребов», которые хотят ввести новые санкции против Москвы. Об этом сообщил публицист Пепе Эскобар в статье для издания ZeroHedge.

В материале, перевод которого подготовило издание «ПолитРоссия», сказано, что после переговоров президента РФ и председателя КНР было объявлено о своеобразном контрударе стран по западным оппонентам. Москва и Пекин сформируют собственную финансовую структуру, которая будет использоваться для обслуживания российско-китайских торговых операций. Уникальность этой платформы будет состоять в том, что на нее не смогут оказать влияние «третьи страны».

Журналист считает, что создание новой финансовой структуры пойдет на пользу не только РФ и КНР. Это может изменить судьбу многих стран всего Юга, которые хотят освободиться от диктатуры американского доллара.

«Как только наиболее крупные, влиятельные российские и китайские банки — от "Сбербанка" до Bank of China — подключатся к этой новой платформе, откроется путь для присоединения других кредитных организаций по всей Евразии и на глобальном Юге», — заключил автор.

Причиной такой тенденции стало намерение США отключить Россию от международной платежной системы SWIFT в рамках жесткого пакета санкций.

Обозреватели Sohu ранее констатировали многомиллиардные потери США после отказа России от доллара. По словам экспертов, Москва загнала Вашингтон в его же ловушку.