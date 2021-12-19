Бразильский политолог Лейрос заподозрил Украину в "тихой" войне против Крыма

Киевский режим продолжает вести против Москвы тайную войну под прикрытием НАТО. Таким мнением поделился бразильский политолог Лукас Лейрос.

В качестве примера эксперт напомнил о недавних действиях украинских ВМС: вооруженный до зубов корабль "Донбасс" совершил дерзкий проход рядом с Керченским проливом, передает "ПолитРоссия". Москва была обеспокоена маневром Киева, поскольку судно имеет атакующий потенциал и не используется для разведки, отметил Лейрос.

По его словам, провокации со стороны Украины обретают и другие формы, причем главной мишенью является Крым. Политолог раскрыл "тихий" маневр Киева против российского полуострова.

«Опасаясь напрямую вступить в вооруженный конфликт, учитывая военное превосходство Москвы, Украина пытается бороться с РФ с помощью более "тихих" действий, используя методы дипломатического бойкота, шпионаж и даже терроризм», — констатировал Лейрос.

Несмотря на то, что Крым является основным объектом желания Киева, методы "тайной войны" применяются и в отношении Донбасса. Запад подталкивает Украину к обострению обстановки в регионе, внушая ложное чувство безопасности, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом конфликт на территории Донбассе. Об этом глава государства заявил, обращаясь к журналисту Кириллу Вышинскому.