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Песков заявил о смерти сотрудников администрации президента от COVID-19

Общество
/ Обновлено: 19 декабря 2021 15:58
Песков заявил о смерти сотрудников администрации президента от COVID-19

Трагедии из-за пандемии коронавируса не обошли стороной и администрацию президента РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Песков рассказал, что даже в локдауны сотрудники администрации выходят на работу. Многие пережили трагедии — у них умирали родные и близкие.

Одной из возможных причин происходящего он назвал нежелание прививаться молодых людей, которые работают в администрации. Песков добавил, что старшие коллеги прилагают много усилий, чтобы убедить их пройти вакцинацию.

#песков #родственники #коронавирус