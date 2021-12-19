Вирусолог Викулов предрек рост заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19 в Петербурге

Новый штамм коронавируса «Омикрон» может массово распространиться в Петербурге из-за низких показателей вакцинации населения, уверен директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Эта мутация COVID-19 характеризуется тем, что крайне быстро попадает в клетки и нейтрализует большое количество антител. Из-за этого омикрон-штаммом заражаются также и привитые, отметил Викулов.

«Симптомы странные вызывает: слабость, утомляемость, боли в пояснице, першение в горле, а также желудочно-кишечные симптомы по типу пищевого отравления. Кроме этого, не у всех исчезает обоняние», — цитирует его «Невские Новости».

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев, в свою очередь, заявил, что страны Европы опережают Россию по скорости заражения омикрон-штаммом. Он предположил, что эта мутация COVID-19 появится в стране через месяц.

«Мы примерно на этот срок запаздываем. Даже если в России сейчас 30 человек, нужно время, чтобы набралась "критическая масса" из тех, с кем они контактировали», — объяснил он.

В Петербурге продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Однако на сегодняшний день от этой инфекции привилось недостаточное количество горожан, отметил Викулов. В случае, если в стране начнется вспышка «Омикрона», в Северной столице произойдет увеличение количества заболевших этим штаммом, а также летальных исходов, добавил он.

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в Петербурге продолжает расти. Несмотря на это, губернатор Александр Беглов спрогнозировал достижение коллективного иммунитета к коронавирусу уже в начале 2022 года. Политолог Иван Аркатов заявил, что заявленные градоначальником сроки могут не соответствовать действительности.