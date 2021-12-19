Песков выразил уверенность, что Путин не заразится COVID-19

Кремль предпринимает все меры для того, чтобы обезопасить президента РФ Владимира Путина от заражения коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков выразил уверенность в том, что российский лидер находится в безопасности. С главой государства регулярно работают специалисты. Все массовые мероприятия без ограничений, в которых Путин принимает участие, практически сведены к нулю, добавил он в эфире канала «Россия-1».

По словам Пескова, персонал, контактирующий с президентом, соблюдает карантин и правила эпидбезопасности. Также предпринимаются все меры предосторожности.