Пенсионерам рассказали о новых мерах поддержки с 1 января 2022 года

В 2022 году российских пенсионеров жду новые меры поддержки. Как отметил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, с 1 января пенсии будут увеличены на 5,9%, как и заложено в бюджете, а затем будут произведены единоразовые выплаты (в 2020 году их размер составлял 10 тысяч рублей).

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил о том, что ведомство по поручению президента Владимира Путина подготовило предложения о дополнительной индексации пенсий в связи с высокой инфляцией в этом году.

По мнению Сафонова, лучшим вариантом для пожилых граждан стала бы индексация пенсий с 1 января 2022 года сразу на 8%. Однако, продолжил эксперт, это едва ли возможно, поскольку диктовать условия будет не Минтруд, а Минфин.

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«Ведь если их сразу серьезно поднять индексацией на 8%, потом надо будет ежемесячно выплачивать людям этот увеличенный размер выплаты. Минфин, который всегда стремится экономить бюджетные деньги, на такое не пойдет», — убежден Сафонов.

На днях комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил сделать предновогоднюю выплату для пенсионеров ежегодной. Соответствующий законопроект был направлен на заключение в правительство. Впрочем, позднее Котяков заявил, что Минтруд пока не обсуждает введение такой меры поддержки для пожилых людей.