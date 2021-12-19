Условия закрытия российских границ перечислили в Роспотребнадзоре

Эпидемиологический риск является одним из главных факторов закрытия границ России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Для принятия решений о закрытии границ у оперативного штаба РФ по борьбе с COVID-19 есть множество причин. Одной из них являются условия эпидемиологического риска, объяснила главный санитарный врач в эфире телеканала «Россия-1».

«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — подчеркнула Попова.

Попова привела в пример 2020 год, когда поездки в другие страны пришлось ограничить из-за риска для здоровья граждан. В условиях пандемии у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем.