Президент РФ Владимир Путин не удовлетворен показателями смертности от COVID-19 в России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Владимира Путина «гнетет» информация о показателях смертности от COVID-19 в России. Данные о смертности являются «недопустимо высокими».

Смертность от COVID-19 в России в последнее время несколько снизилась. Так, 19 декабря этот показатель стал минимальным за два месяца. За последние 24 часа в Российской Федерации скончались 1 023 человека. Меньше этот показатель был в предыдущий раз 19 октября, когда от COVID-19 умерли 1 015 человек. Всего с начала пандемии в России от коронавирусной инфекции погибло 297 203 человека.