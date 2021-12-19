Монгольский лидер Хурэлсух пожелал Москве и Улан-Батору долгих братских отношений

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поделился впечатлениями от своего первого посещения России и пожелал двум странам долгих братских отношений.

По словам главы государства, его визит в РФ глубоко символичен. Хурэлсух рассказал о трехчасовом диалоге с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча положила начало новому этапу отношений Москвы и Улан-Батора, отметил монгольский лидер.

«Хотел бы пожелать, чтобы наши братские отношения продолжались из века в век. У нас с президентом [РФ Владимиром] Путиным состоялся открытый и искренний диалог - более трех часов. Положили начало следующему столетию наших отношений», — сказал Хурэлсух.

Ранее Путин отметил, что переговоры с главой Монголии прошли в позитивном ключе. Москва и Улан-Батор приняли декларацию с четкими ориентирами в двустороннем сотрудничестве, подчеркнул российский лидер.