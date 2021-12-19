Владимир Путин «поцеловал» собеседника и попал на видео

Президент РФ Владимир Путин «поцеловал» человека, с которым говорил по телефону. Этот момент попал в объектив видеокамеры.

Ролик с главой государства — часть анонсированного выпуска программы «Москва. Кремль. Путин». На кадрах видно, как российский лидер сидит за рабочим столом с трубкой в руке. Затем Путин произнес фразу, которая позволяет определить характер беседы.

«Пока, целую тебя!» — сказал президент.

Владимир Путин ранее провел телефонный разговор с папой римским Франциском. Президент поздравил собеседника 85-летием и отметил его большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом.