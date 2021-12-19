Пушков указал на попытки США мобилизовать остатки ресурсов после "Саммита за демократию"

Американский «Саммит за демократию» был способом противостоять России и Китаю. Так считает сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, США сейчас имитируют собственный период расцвета. Вашингтон давно лишился возможности внешне расширяться. Внутренней амортизации мешают накопившиеся противоречия.

«Американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других — конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Китая и России», — написал Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Саммит за демократию» с участием боле чем ста стран прошел в начале декабря. На него не были приглашены Россия и Китай.