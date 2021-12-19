Пользователи соцсетей обсуждают сценку с «расстрелом» в детском саду Казахстана

Спектакль со сценой «расстрела» с участием детей разыграли в одном из детских садов Казахстана.

В сценке солдаты советской армии «расстреливают окровавленного студента. Жители Казахстана активно обсуждают ролик со спектаклем в социальных сетях.

В публикации сообщается, что спектакль на утреннике в детском саду в Алма-Ате повествует о событиях 17–18 декабря 1986 года, а также известных как Желтоксан. Тогда в городе решение генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева отстранить от работы первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и назначить на его место Геннадия Колбина, который не знает языка и не работал в республике ранее, привело к народным волнениям.

Для подавления волнений были направлены силы внутренних войск МВД СССР. К уголовной ответственности привлекли 99 человек, а двух приговорили к смертной казни.