Дипломат Хохлов: выдача Швейцарией бизнесмена Клюшина США является частью «охоты» на россиян

Посольство России в Швейцарии разочаровано экстрадицией бизнесмена Владислава Клюшина в США. Об этом сообщил пресс-секретарь структуры Владимир Хохлов.

Дипломат Хохлов считает, что выдача Клюшина Вашингтону является частью «охоты» на россиян. В беседе с журналистами РИА Новости представитель посольства назвал решение Берна поспешным.

«Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — уточнил собеседник СМИ.

Ране стало известно, что швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче Соединенным Штатам. Бизнесмен был арестован на территории центральноевропейского государства по запросу американской стороны.