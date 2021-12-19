Молодой водитель стал фигурантом уголовного дела о наезде на подростка в Омске

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего водителя Lada Granta, который накануне сбил 17-летнего юношу. Об этом сообщили в прокуратуре города Омска.

По данным надзорного ведомства, подозреваемый совершил наезд на подростка на островке безопасности в районе перекрестка улицы Химиков и проспекта Мира. Пострадавшего доставили в больницу.

Против вероятного виновника аварии возбудили уголовное дело по части первой статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Известно, что в момент ДТП водитель был трезв и не отказывался от прохождения медосвидетельствования. Стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.