Генсек НАТО Столтенберг отклонил идею нового диалога с Россией по сферам влияния

НАТО стоит вести диалог с российской стороной об укреплении доверия и контроля над вооружениями. Об этом в беседе с журналистами Journal de Dimanche заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Вместе с этим собеседник СМИ отклонил идею новой конференции с Москвой по сферам влияния. Однако отношения РФ и Альянса нуждаются в снижении напряженности, добавил тут же Столтенберг.

«Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление», — говорится в его комментарии.

Ранее политолог Марат Баширов заявил об угрозе войны между Россией и НАТО. Эксперт добавил, что ключевые решения объединения принимаются в Вашингтоне.