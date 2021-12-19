РБК: беженцы указали на существование схемы по переброске иностранцев в Германию

Мигранты рассказали, как оказались на территории Германии после прибытия в Минск.

По словам беженцев, через несколько дней после встречи в Минске их отправили на такси к польско-белорусской границе, как и обещали в турфирме. По прибытии в точку назначения пограничники Белоруссии пропустили несколько десятков мигрантов на нейтральную полосу, пишет РБК.

Они прятались в лесу более недели. В итоге большинство беженцев оказались в руках польских пограничников и были отправлены в Белоруссию.

«Мне и еще девяти людям удалось сбежать и попасть в Польшу. Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию», — рассказал один из мигрантов.

Спустя еще три дня беженцев перевезли в Германию. По словам одного из них, услуги транзита были оплачены в Ираке еще до вылета из страны. Все происходило согласно договоренности, отметил он.

Как стало известно ранее, Польше запретили депортировать мигрантов в Белоруссию. Соответствующее решение было вынесено Европейским суд по правам человека.