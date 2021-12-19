Журналисты Sohu заявили о «долларовой ловушке» для США

Россия загнала США в их собственную ловушку, быстро отказываясь от американского доллара. Ситуацию проанализировали журналисты китайского издания Sohu.

Москва и Вашингтон уже десятилетиями враждуют. Как отметили авторы публикации, борьба идет на всех фронтах: «от космоса до Арктики», информирует «ПолитРоссия».

«Однако то, что действительно заставляет Россию испытывать «острые ощущения» от противостояния с Соединенными Штатами, — это, несомненно, ее кампания по «дедолларизации», которая проходит со скоростью света», – пишут журналисты Sohu.

Они напомнили, что Россия с 2018 года стала стремительно сокращать вложения в долговые обязательства США. Решим идти против мирового течения, РФ совершила очень смелый поступок.

«Во многих странах из-за стабильного статуса американского доллара как мировой валюты относительно терпеливо относятся к долговым активам США, даже несмотря на то, что в Вашингтоне печатают деньги как сумасшедшие. Однако Россия является исключением. По сути, Москва уже вообще не верит в то, что инвестиции в американскую валюту могут принести прибыль», — добавили китайские обозреватели.

Еще более жестким решением было исключить доллар из массива средств Фонда национального благосостояния России. Одновременно Москва увеличивает доли евро, юаня и других валют.

Все это нанесло большой удар по американской экономике. США напуганы и из-за того, что другие страны хотят повторить маневр Москвы.