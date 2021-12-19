Военный эксперт Леонков описал два сценария наступления Украины в Донбассе

Если между Россией и Украиной начнется вооруженное столкновение, то США и Великобритания направят Киеву своих военных лишь для защиты тех рубежей, которые они считают для себя «жизненно важными». Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал западных партнеров предоставить стране не только оборонительное, но и наступательное вооружение для защиты от «российской агрессии». По его словам, на Москву также необходимо оказывать давление с помощью экономических и политических санкций.

«Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот», — заявил он на брифинге после переговоров с датской коллегой Трине Брамсен.

facebook.com / Олексій Резніков

При этом Резников признал, что сейчас «большой угрозы нет» для Украины со стороны РФ. Тем не менее, еще в начале декабря украинский министр призвал «англосаксонских союзников» (США, Канаду и Великобританию) разместить своих военных в тех районах республики, которые «могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России».

«Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, с ребятами из США, в рамках двусторонних платформ, без НАТО. Три флага <...> должны развеваться у этих территорий. Это будет хороший знак русским, что вы здесь», — заверил Резников.

Впрочем, западные партнеры не оценили идею украинской стороны. После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден указал, что США никогда не планировали направлять войска на территорию Украины. В случае эскалации на востоке страны речь будет идти об «экономических последствиях» для Москвы.

«У нас есть моральное и юридическое обязательство, в соответствии со статьей пятой (о коллективной обороне), перед нашими союзниками по НАТО, если они подвергнутся нападению. Это священное обязательство. Это обязательство... не распространяется на Украину», — отрезал хозяин Белого дома.

kremlin.ru / Администрация президента России

Такую же позицию высказал 18 декабря министр обороны Великобритании Бен Уоллес, назвавший возможность отправки Лондоном войск для помощи Киеву «очень маловероятной». Аргумент все тот же — Украина не входит в Североатлантический альянс, а значит, не имеет гарантий коллективной безопасности организации.

«Это факт, что Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем», — заявил Уолесс в интервью британскому журналу Spectator.

Однако все это не мешает западным лидерам обострять ситуацию вокруг Украины, регулярно направляя в Донбасс военных инструкторов, которых можно легко распознать на линии боевого соприкосновения благодаря их выделяющейся экипировке и иностранному языку, обратил внимание Леонков.

«И в Британии, и в США есть политики и военачальники, которые призывали в случае чего нанести по России чуть ли не превентивный удар. После таких высказываний РФ предложила ряд конструктивных мер, например, о том, чтобы не включать Украину в НАТО и не размещать оружие в странах Восточной Европы, тем более, ядерное. То есть она обозначила красные линии, которые пересекать нежелательно. Но они не восприняли их всерьез», — посетовал военный эксперт.

wikipedia.org /

Если руководство Украины все же отважится послать войска в бой, то в дальнейшем ситуация будет развиваться по двум сценариям, считает собеседник «ПС». Согласно первому варианту, украинская армия может выйти на границу с Россией, отрезав тем самым Луганскую и Донецкую непризнанные республики от возможной помощи со стороны Москвы.

«Тогда Запад пошлет туда своих бойцов, и они станут как бы живым щитом. Получится такой некий вариант хорватского сценария, когда под прикрытием касок ООН будет проводиться геноцид населения. Если же пойдет вал освободительного движения по всей Украине, то его постараются остановить на тех рубежах, которые они считают для себя жизненно важными. Речь идет о западных частях Украины, где проживают этнические венгры, румыны, поляки — эти области Запад постарается защитить в первую очередь, потому что это чуть ли не граждане Европы», — заключил Леонков.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что украинское государство на сегодняшний день полностью потеряно для России как партнер и союзник. По его словам, киевские власти совершают ряд действий по «обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России».