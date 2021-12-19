Украинские пограничники не пустили в страну российскую актрису

Российская актриса не смогла попасть на территорию Украины из-за посещения Крыма. Местные пограничники развернули знаменитость и отправили домой ближайшим рейсом.

Пограничная служба Украины на официальном сайте сообщила, что в страну запретили въезжать 32-летней актрисе из России. Знаменитость должна была участвовать в съемках, но их пришлось отменить.

«При оформлении необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», — говорится в публикации.

Российской актрисе запретили посещать Украину в течение ближайших трех лет. Артистку вернулись домой ближайшим рейсом. Имя знаменитости не разглашается. Известно, что она летела из Варшавы.

Летом Служба безопасности Украины сначала запретила певцу Филиппу Киркорову приезжать в страну, а спустя короткий промежуток времени сняла все ограничения с исполнителя.