Сергей Лавров переговорит с коллегами из Южной Осетии и Абхазии 20 декабря

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым и руководителем внешнеполитического ведомства Абхазии Иналом Ардзинбой.

Дипломат встретится с осетинским и абхазским коллегами 20 декабря. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

«На 20 декабря запланированы встречи министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Южная Осетия Д. Н. Медоевым и министром иностранных дел Республики Абхазия И. Б. Ардзинбой», — уточняется в распространенном 19 декабря МИД заявлении.

Ранее Сергей Лавров указал на стремление США улучшать отношения с Россией. При этом между странами много противоречий и различий в позициях, подчеркнул министр.