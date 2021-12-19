Порошенко призвал украинскую власть «не прятаться» и ответить на проект договора России и НАТО

Украина должна первой отреагировать на предложения России о гарантиях безопасности, которые были направлены США. Такое заявление сделал бывший украинский президент Петр Порошенко.

По его словам, сейчас решается судьба Украины и определяется сценарий ее стратегического развития. Он призвал связывать с Крымом и Донбассом все переговоры по гарантиям безопасности для России.

«Ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев — самым первым. Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах», — написал Порошенко в Facebook.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и НАТО. Они подразумевают отказ Североатлантического альянса от расширения и размещения вооружения на Украине.