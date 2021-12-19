Немецкий политик Вайль заявил, что омикрон-штамм COVID-19 сильно ударит по непривитым

Непривитые люди особенно уязвимы перед штаммом коронавируса «Омикрон», заявил глава Нижней Саксонии в Германии Штефан Вайль.

Вариант «Омикрон» способен сильно ударить по тем, кто не прошел вакцинацию против COVID-19. Вайль призвал людей сделать прививку, так как это поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения. Высокий уровень вакцинации среди населения станет лучшим средством защиты от следующей волны COVID-19, отметил политик в интервью немецкому изданию DPA.

В России также проходит прививочная кампания. Минздрав РФ зарегистрировал шесть вакцин против коронавируса, среди которых «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».