Южнокорейское агентство «Ренхап» опубликовало доказательства повышения сестры Ким Чен Ына

Ким Е Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, получила повышение. Такую информацию предоставило южнокорейское агентство «Ренхап».

Журналисты заметили, что в сообщениях Центрального телеграфного агентства Кореи Ким Е Чжон упоминается как действующий член политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Сестра Ким Чен Ына также была запечатлена на фото с тремя политиками, которые входят в состав политбюро.

Южнокорейское агентство считает, что это свидетельствует о получении Ким Е Чжон более высокой должности — члена руководящего органа страны или его заместителя.

Сестра лидера КНДР входила в состав политбюро с 2017 по 2021 годы. В обновленный состав органа она не вошла. Тогда местные журналисты посчитали, что она утратила влияние.