Аналитик Саксе-Фернандес заявил о возможной войне из-за высокомерной внешней политики США

США сейчас испытывают кризис не только во внутриполитических процессах, но и во внешних. Об этом в материале для мексиканской газеты La Jornada написал аналитик Джон Саксе-Фернандес.

Журналист отметил, что из-за высокомерной внешней политики США может произойти мировая война. Кроме того, аналитик сделал еще одно заявление касательно России и Китая. Укрепление этих двух стран на международной площадке ставит Вашингтон в невыгодное положение.

Кроме того, политическая стабильность и экономика США пострадали и из-за войн на Ближнем Востоке.

«Научно-исследовательский центр «Институт Уотсона» при Университете Брауна оценивает затраты в восемь миллиардов долларов, а число погибших от американских бомб и снарядов в Афганистане, Ираке и Сирии — в 900 тысяч, хотя цифра может быть выше», — уточняется в пугающем комментарии Саксе-Фернандеса.

Несмотря на потерю лидерской позиции, Соединенные Штаты продолжают вести себя как самая сильная держава. Власти государства безответственно относятся к взвешиванию рисков начала третьей мировой войны, подытожил аналитик.

Ранее журналист Bloomberg назвал политику президента США Джо Байдена слабой. Он считает, что курс лидера приведет демократов к политическому кризису.