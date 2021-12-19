Стрельба около школы под Саратовом привела к госпитализации трех человек

В городе Вольск в Саратовской области во время выяснения отношений местный житель открыл стрельбу. В результате ранения получили три человека, передают местные СМИ со ссылкой на собственный источник. Всем пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Инцидент произошел в гараже около школы на Красногвардейской улице в ночь на 18 декабря. Между членами двух компаний завязалась словесная перепалка.

В ходе разборок один из участников выстрелил, предположительно, из обреза, в хозяина гаража. Ранение оказалось несерьезным, поэтому пострадавший набросился на стрелка и несколько раз ударил его. По раздачу попал еще один молодой человек.

К раннему утру потасовка закончилась. Раненый вызвал правоохранителей и скорую помощь. Всех пострадавших увезли в больницу. Стрелку диагностировали закрытую травму головы и сотрясение мозга. Остальных двоих вскоре отпустили домой.

Сейчас в причинах и обстоятельствах стрельбы разбираются правоохранители. Они проведут по данному факту проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.