Bloomberg: позиция Байдена по России приведет демократов к политическому кризису

Журналист Bloomberg Эли Лейк назвал политику президента США Джо Байдена в отношении России мягкой. Он считает, что такая позиция приведет демократов к политическому кризису.

По мнению обозревателя, действующая внешняя политика Соединенных Штатов не совпадает с предвыборным антироссийским курсом. Демократы противопоставляли себя республиканцам в этом плане. Однако их направление оказалась противоречивой, указал Лейк.

«На протяжении четырех лет демократы позиционировали себя как партия антироссийских ястребов в противовес президенту(США Дональду. — Прим.ред.) Трампу, которого они считали лакеем (президента России Владимира. — Прим.ред.) Путина», — уточняется в материале Bloomberg.

От Байдена ожидали более жесткой линии поведения по отношению к Москве. Ведь до выборов они были охвачены идеей, что Трамп якобы состоит в сговоре с РФ. Однако оппоненты действующего президента считают его политику в отношении газопровода «Северный поток — 2» слишком слабой, пояснил Лейк.

Ранее стало известно, что американские сенаторы достигли согласия в вопросе санкций против «СП-2». Голосование по этому законопроекту состоится не позднее 14 января. Автором идеи является сенатор от штата Техас Тед Круз.