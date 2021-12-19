Вице-президент США Харрис упрекнула журналиста за вопрос о «настоящем» главе государства

Вице-президент США Камала Харрис жестко отреагировала на вопрос журналиста о «настоящем» главе государства. Об этом сообщила американская газета The Hill.

Политик принимала участие в шоу Charlamagne Tha God Comedy Central. Во время мероприятия ее попросили назвать настоящее имя человека, который руководит Соединенными Штатами.

«Это Джо Байден. И прекратите рассуждать, словно вы республиканец, о том, президент он или нет», — сказал Харрис раздраженным тоном.

Также она в более жесткой форме напомнила, что занимает должность вице-президента.

Стоит отметить, что Джо Байден неоднократно попадал в неловкие ситуации во время публичных мероприятий. Недавно он назвал Камалу Харрис американским лидером.