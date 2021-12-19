Бывший офицер ЦРУ Вайсберг раскритиковал взгляды Вашингтона на отношения с Москвой

Взгляды американских политиков на отношения с Москвой застряли в прошлом, считает экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джозеф Вайсберг.

По его словам, в последние годы Вашингтон прилагал много усилий для «евроинтеграции» бывших советских республик. Соединенные Штаты стали размещать вооружение на территории этих государств, а позже приняла антироссийские санкции, добавил Вайсберг.

Агрессивные действия американской стороны можно приравнять к угрозам, уточнил экс-офицер. Он раскрыл главную слабость Вашингтона в отношениях с Москвой. Элиты США являются политическими ретроградами, которые не готовы к переосмыслению современных реалий. Белый дом по-прежнему демонстрирует бинарное мировоззрение, видя в лице Кремля "империю зла", отметил бывший сотрудник американской разведки.

«Я не верю, что президент России Владимир Путин и его друзья в Кремле являются злодеями, которые угрожают нашей стабильной, порядочной и гуманной демократии», — сказал Вайсберг.

Ранее сообщалось, что Путин и его американский коллега Джо Байден провели двухчасовые телефонные переговоры. В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию на Украине, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.