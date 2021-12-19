Российский дипломат Грушко предостерег НАТО от игнорирования гарантий безопасности Москвы

НАТО не сможет игнорировать предложенные Москвой гарантии безопасности в ЕС, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Североатлантическому альянсу придется согласиться с позицией Москвы и придерживаться взаимных договоренностей. В противном случае российская сторона тоже перейдет в режим создания контругроз, объяснил дипломат.

«Мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо "заболтать"», — сказал Грушко.

Как стало известно ранее, МИД России опубликовал проекты договоров с Альянсом. В частности, они подразумевают положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток.