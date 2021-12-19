Дизайнер Лебедев возмутился беспомощностью властей Петербурга перед снежным коллапсом

Российский дизайнер Артемий Лебедев вслед за певцом Александром Розенбаумом и актером Иваном Краско раскритиковал коммунальные службы Петербурга за плохую уборку снега в городе. Блогер возмутился тем, что плохая подготовка местных властей к зимнему сезону омрачила всю красоту Северной столицы и создала трудности для горожан.

В Instagram Лебедев поделился красноречивой фотографией с горами грязного снега, которые скопились вдоль проезжей части и на тротуарах.

«Санкт-Петербург — самые красивые в стране фонарные столбы и самый ****** с коммунальными службами. Если бы в Москве были такие сугробы на дорогах и такой лед на тротуарах, Собянин был бы уволен уже завтра», — возмутился дизайнер.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

В комментариях под публикацией петербуржцы сыронизировали, что Лебедеву посчастливилось застать город на Неве еще во время оттепели, которая отчасти помогла коммунальщикам избежать тотального снежного коллапса.

«Артемий, это уже малые остатки снега, недавно был совсем ад», — написал комментатор @zizoza.

«Не нагоняйте жути, всего пара дней и он станет меньше. И все это совершенно бесплатно», — пошутил @antonter24.

Впрочем, синоптики призывают жителей Петербурга не расслабляться. По прогнозу ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в начале грядущей рабочей недели в Северной столице начнется похолодание под влиянием уходящего в центр России циклона «Нео».

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что морозам будет предшествовать снегопад. Это означает, что ситуация может вновь повториться.

Невские Новости / Анна Карпова

По мнению петербуржцев, ответственность за неэффективную уборку снега в городе несет губернатор Александр Беглов, который вместо того, чтобы действительно решать проблему, предпочитает играть на камеру.

«Просто наш губернатор мастер телефонных переговоров», — подчеркнула @vladislava_manuilova.

«Как Беглов постарался с украшением северной столицы!» — написал @kiselevdmitrii2020, намекая на снежные горы.

Ранее известный актер Иван Краско попросил президента России Владимира Путина «прислать подмогу» в Петербург из-за бездействия коммунальных служб. По его словам, из-за неубранного снега и свисающих с крыш сосулек местные жители стали заложниками собственных квартир, поскольку не могут выйти из дома. Подлинность обращения позднее подтвердил директор Краско Вячеслав Смородинов.

Впрочем, как заявил позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремль пока не получил жалобу актера.

Вслед за Краско происходящее в Петербурге раскритиковал народный артист РФ Александр Розенбаум, опубликовавший в Instagram видео, на котором запечатлены буксующие в глубокой снежной каше автомобили в Василеостровском районе. Певец задался вопросом, когда же «так называемое градоначальство» позаботится о людях, вынужденных существовать в этом «беспределе».