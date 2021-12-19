Ясновидящая Лион предсказала России быстрые изменения в первые месяцы 2022 года

Провидица Вера Лион сделала предсказание о будущем России. Она рассказала, что страну ждут быстрые изменения в первые месяцы 2022 года.

Предсказание Лион опубликовано на сайте Predskazanie.ru. Ясновидящая отметила, что в новом году россиянам следует готовиться к изменениям в санкционной политики Запада по отношению к РФ. Некоторые из ограничений будут сняты. Но причину таких решения Лион не назвала.

Кроме того, российская сторона продолжит свой путь по отказу от доллара. Казахстанская ученица Ванги не исключает и полное прекращение использования этой валюты. Предсказания Лион также касаются и новых возможностей страны. Это высадка на Луне. Причем экспедиция будет иметь интернациональный состав, группу будут входить не только россияне, но и представители государств СНГ. Результатом такого полета станет найденное доказательство того, что на Луне еще никто не был.

Ранее исследователи расшифровали предсказание французского провидца Мишеля Нострадамуса в отношении США на 2022 год. В будущем Америка может столкнуться с серьезной инфляцией. На мировой арене Соединенные Штаты будут терять свой авторитет, а процессы внутри государства выйдут из-под контроля.