The American Conservative: власти США прекратят безумствовать через два года

Журналист издания The American Conservative Скотт Макконнелл предрек скорый конец «безумству» США. По его оценке, американские власти прекратят бездумно разрушать общество в ближайшие два года.

Эксперт обратил внимание, что любые режимы радикализма и репрессий имеют временные рамки. К примеру, якобинский террор во Франции, начавшийся в марте 1793 года, продолжался пять лет. Это значит, что рано или поздно сумасбродство прекратится и в Вашингтоне.

«Скоро придет конец безобразию», — убежден американский журналист.

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По мнению Макконнелла, перелом в сознании граждан США произошел во время последних местных выборов, когда они перестали поддерживать радикальные идеи и устремления властей. В частности, американцы отказались от идеи лишить полицию финансирования, а также отвергли предложение демократов ввести в образовательные программы курс о расизме в стране.

Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении удвоить траты на поддержку демократии по всему миру. Как сообщили в Белом доме, данная миссия обойдется американскому бюджету в 424 млн долларов. В рамках программы планируется «обеспечить прозрачность и подотчетность» власти, а также защитить институт выборов.