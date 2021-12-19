Политолог Сосновский поддержал проект договора между Россией и НАТО

Проект договора между Россией и НАТО о гарантиях безопасности является своевременным и важным. Такое мнение озвучил политолог Александр Сосновский.

Проект предусматривает отказ НАТО от военной деятельности на Украине и от расширения, а также отказ сторон рассматривать друг друга как противников. Александр Сосновский порассуждал, какой будет реакция Германии на договор.

«В Берлине ожидают реакции Вашингтона и Брюсселя. Пока никто не отреагировал на подобного рода заявления. Думаю, если ответ последует, он будет положительным, с оговоркой "но"», — сказал политолог в эфире «Соловьев Live».

По его словам, разговоры в немецком правительстве об инициативе России будут проходить очень медленно. Берлин будет надеяться «спихнуть все на старшего брата» в лице США. ФРГ примет мирное участие в соглашении между Москвой и НАТО только после прямых переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байдена по этому вопросу.

«Россия совершила очень важный шаг, поскольку выиграла и темпом, и качеством. Теперь западным специалистам, политологам и политикам будет очень тяжело начинать новую волну наката на Россию. В любом случае они будут спотыкаться об эту стену, об эти предложения, которые выставила Москва: "Давайте не будем нападать, давайте договоримся, давайте не будем расширяться". Теперь Западу придется искать очень весомые доводы, чтобы поломать инициативу РФ», — уверен Александр Сосновский.

Он считает, что Запад сможет только в двух случаях отказаться от российской инициативы: проигнорировать ее или «утопить» в бесконечных обсуждениях. Благодаря всего одному проекту Россия смогла обыграть Запад и избежать его нападок.