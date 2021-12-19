Референдум по четырем важным вопросам на Тайване признали несостоявшимся

Референдум в Тайване признан несостоявшимся ни по одному из четырех вопросов из-за недостаточного количества голосов. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Согласно полученной информации, первый вопрос касался расконсервирования четвертой на острове АЭС. Идею поддержали 3,8 млн участников голосования, а 4,3 млн выступили против.

Второй вопрос — об импорте американской свинины, которая содержит следы рактопамин, набрал 3,9 млн голосов за и 4,1 млн — против. Аналогичный показатель оказался при голосовании о целесообразности совмещать референдумы со всеобщими выборами.

Четвертый вопрос коснулся переноса места строительства терминала сжиженного природного газа подальше от водорослевого рифа Датань. Общая явка на референдум составила 41%.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что Пекин не пойдет на компромисс по вопросу Тайваня. По его словам, остров является неотъемлемой часть страны.