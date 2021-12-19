Искусственный интеллект предрек внедрение чипов в человеческий мозг во время дебатов об этичности этой технологии. Мероприятие прошло в в Оксфордском университете.

Среди участников дебатов были люди, а также ИИ под названием «Мегатрон». Он был создан группой ученых из Nvidia, производящей компьютерные чипы. Компьютерный разум знал всю Википедию, 63 млн новостных статей на английском языке и 38 гигабайт обсуждений в социальных сетях и форумах.

«Мегатрон обучен большему количеству письменных материалов, чем любой из нас мог бы усвоить за всю жизнь», — заявил профессор Оксфордского университета Эндрю Стивен.

В ходе дискуссии был выдвинут тезис, что ИИ никогда не будет этичным. Компьютерный разум заявил, что ИИ — инструмент, поэтому он может использоваться как во благо, так и во зло. В мире не существует такого понятия, как «хороший ИИ», есть только хорошие и плохие люди, подчеркнул «Мегатрон». Искусственный интеллект также отметил, что в долгосрочной перспективе эта технология может быть встроена в человеческий мозг как сознательная сущность.