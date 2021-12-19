Читатели WP упрекнули США и НАТО в высокомерии по отношению к России

Материал газеты The Washington Post о проектах договоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности вызвал возмущение у читателей. Об этом свидетельствуют их комментарии к публикации.

Некоторые читатели раскритиковали тон, с которым журналисты описали документы. Другие — высокомерное отношение Запада к России.

«Пока мы видим только то, что делают другие страны, и не замечаем, что мы сами делаем по отношению к другим, мир будет ускользать из наших рук. Необходимо открыто признавать свою ответственность и вину», — написал один из пользователей Сети.

«Соединенные Штаты, по сути, выстрелили себе в ногу, оттолкнув Россию. Запад сделал это, продолжая высокомерно расширять НАТО все дальше на восток, несмотря на возражения России», — отметил еще один юзер.

Москва ранее передала Вашингтону и его союзникам документы, связанные с вопросом о гарантиях безопасности. Инициатива РФ, в частности, предполагает табу на дальнейшее расширение НАТО и присоединение Украины к Альянсу.