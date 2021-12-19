МИД Турции напомнил о дружбе Москвы и Анкары в годовщину гибели российского посла Карлова

Организаторы убийства российского посла Андрея Карлова не смогли разрушить дружбу Москвы и Анкары. Об этом в пятую годовщину гибели дипломата заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, нападение на Карлова было не только террористическим актом, но и атакой на турецко-российскую дружбу. Анкара лучше всех понимает эту боль, поскольку сталкивалась с подобной трагедией, отметил Чавушоглу.

«Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что руководитель турецкого внешнеполитического ведомства назвал бессмысленными санкции против РФ. Анкара не поддерживает антироссийские ограничительные меры, подчеркнул Чавушоглу в ходе встречи глав МИД стран НАТО.