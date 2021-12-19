Похищенная в Камбодже 30-летняя российская туристка найдена живой

В Камбодже нашли живой 30-летнюю гражданку России, которая несколькими днями ранее перестала выходить на связь после встречи с иностранцем. Об этом рассказала ее подруга.

Напомним, что россиянка перестала выходить на связь еще 12 декабря: именно в этот день она отправилась на встречу с гражданином Китая с которым познакомилась в одной из социальных сетей. Спустя три дня появилась информация о том, что девушку могли похитить, а злоумышленники требуют выкуп в размере десяти тысяч долларов.

При каких именно обстоятельствах россиянка была найдена, неизвестно. Сейчас девушка уже находится дома.