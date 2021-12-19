Антиваксер и племянник Джона Кеннеди вынужден пускать на вечеринку только привитых гостей

Все гости, приглашенные на празднование к известному противнику вакцинации 67-летнему Роберту Ф. Кеннеди, должны будут сделать прививку или же сдать ПЦР-тест. Подробнее об этом сообщило издание The Guardian.

Сам племянник убитого президента США Джона Кеннеди заявляет, что это не его требование, а желание супруги – актрисы Шерил Хайнс. В то же время пожилой мужчина уверил, что он с женой не станет проверять гостей на наличие документа о вакцинации.

Роберт Ф. Кеннеди является племянником 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, которого застрелили 22 ноября 1963 года в возрасте 46 лет. Отец мужчины был сенатором Роберт Ф. Кеннеди, которого также убили в 1968 году.

Кеннеди-младший приобрел широкую популярность благодаря экологическим кампаниями. На Западе он также известен своими заявлениями о разных теориях заговора. В числе прочего он является ярым противником вакцинации от COVID-19.