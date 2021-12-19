Великобритания не планирует отправлять войска на Украину в случае «российской агрессии»

Отправка британских военных на Украину для помощи в случае «вторжения» России крайне маловероятна. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с изданием Spectator.

По его словам, причиной такого решения является факт того, что Украина не значится страной-участницей НАТО. При этом Киев осведомлен о подобной позиции Лондона, отметил Уоллес.

«Это факт, что Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем», — сообщил министр.

Аналогичного мнения придерживаются и Соединенные Штаты. Как ранее отмечал американский президент Джо Байден, у НАТО нет никаких обязательств по защите Украины, поэтому Вашингтон не планировал военную поддержку страны. По его словам, в случае «нападения» Альянс будет рассматривать экономические санкции.

Москва же уже не раз опровергала все заявления Запада о «вторжении» на территорию Украины. По мнению российской стороны, все обвинения используются как предлог для размещения техники НАТО у российских границ.