Дания готова вложить в борьбу с коррупцией на Украине 257 тыс. евро

Копенгаген намерен оказать помощь Украине в реализации проекта по борьбе с коррупцией. Тендер на услуги специалистов в сфере информационных технологий опубликовало министерство иностранных дел Дании.

Эксперты, которых ищет дипломатическое ведомство, будут работать над усовершенствованием хранилищ данных для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), пишет RT. Проект направлен на автоматизацию процесса получения, систематизацию и анализ данных, поступающих от госорганов Украины.

Министерство иностранных дел Дании сообщает, что поддержка Украины в искоренении взяток является одной из ключевых задач Евросоюза. Такие шаги приведут к укреплению демократии, росту экономики и торговли, указано в описании тендера. Отмечается, что в проект будет вложено около 1,9 млн датских крон (примерно 257 тыс. евро).