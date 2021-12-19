Историк Анпилогов рассказал о настоящем отношении украинцев к россиянам

Больше половины граждан, проживающих на востоке Украины, относятся к России дружески. Об этом рассказал директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

Эксперт подчеркнул, что украинцы показывают благоприятное расположение к россиянам даже вопреки всей антипропаганде в адрес РФ, которую продвигают во властных кругах страны. Однако позитивное отношение к России не распространяется на жителей западной Украины.

«Отношение к России там достаточно сложное. На востоке, несмотря на оголтелую пропаганду, 60 процентов граждан относятся России и к россиянам дружественно, считая их братским народом. Была же социология по поводу тезиса Путина о единстве россиян и украинцев, где тоже всплыли неприятные для Киева детали», — сказал Анпилогов в интервью «Украине.ру».

Сегодня основным двигателем русофобии остается западная часть страны, что несет большие проблемы и для самой Украины. Сложность заключается в том, что в пределах одного государства приходится уживаться двум противоположным геополитическим взглядам, резюмировал историк.