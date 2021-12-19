Теплоэнергетики отремонтировали очередной трубопровод на Ленинском проспекте в Петербурге

Ремонтные работы на трубопроводе вблизи дома № 79 на Ленинском проспекте завершены, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Специалисты осуществили необходимую диагностику и подключили новый участок. В настоящее время система отопления работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе компании.

«Проведена необходимая диагностика и подключен новый участок. Система отопления переведена в штатный режим», — говорится в сообщении.

Подобные коммунальные аварии уже не являются неожиданностью для петербуржцев. В городе ежедневно прорывает трубы. Так, 17 декабря дорогу на Суворовском проспекте залило холодной водой из-за прорыва трубопровода.

Жители неоднократно обращались к администрации губернатора Петербурга Александра Беглова с этой проблемой, однако местные власти упорно игнорируют жалобы горожан.