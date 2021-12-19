ВОЗ ожидает дополнительной информации для одобрения «Спутника V»

Техническое досье по вакцине «Спутник V» до сих пор исследуется специалистами ВОЗ. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис .

Она отметила, что процесс одобрения продолжается, но для итогового вердикта нужно больше данных. По ее словам, утверждения о монополизации вакцин западного производства в организации являются неверными.

«Опять же, для некоторых вакцин, так сказать, «традиционного Запада», процесс занимает длительное время, потому что нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объеме», — сказала Харрис в интервью телеканалу RT.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в октябре сказал, что ВОЗ сняла все барьеры по «Спутнику V» Незначительные административные процедуры, по его словам, не должны стать преградой для одобрения вакцины организацией.